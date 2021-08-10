В Киеве таксист из-за замечания о нарушении ПДД забрызгал баллончиком водителя, его девушку и мать с ребенком

В службе такси уже отреагировали на скандал. Там пояснили, что водителю заблокировали доступ к их сервиса.
В Киеве водитель одной из служб такси из-за замечания о нарушении правил дорожного движения забрызгал баллончиком другого водителя и его девушку. Пострадали от действий агрессивного таксиста и случайные прохожие — мать с ребенком.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Инцидент произошел из-за того, что водитель при повороте посигналил таксисту, ибо он занял не тот ряд и совершил поворот с полосы, предназначенной только для разворота.
Затем водитель, что сделал замечание таксисту, поехал на парковку одного из супермаркетов. Таксист же решил с ним поговорить, но на аргументы мужчины он не реагировал и забрызгал его с баллончика. Пострадала и девушка водителя.
От действий таксиста пострадали также мать с 6-летней дочкой, которые проходили мимо. Женщина вызвала скорую и полицию.
В службе такси уже отреагировали на скандал. Там пояснили, что водителю заблокировали доступ к их сервису.
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Напомним, в Киеве таксист ударил ножом в живот гражданина США, который вступился за Украину и Грузию.