В Киеве такси столкнулось с другой легковушкой и опрокинулось: видео

Информация о потерпевших проверяется.

В Киеве такси столкнулось с другой легковушкой и опрокинулось.

ДТП произошло в Голосеевском районе столицы по улице Заболотного.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

"Скорее всего, таксист пытался пойти на разворот не с левой полосы. Информация о потерпевших проверяется", — говорится в сообщении под видео.

ДТП с опрокидыванием на крышу автомобиля такси произошло из-за столкновения с другим легковым авто. Скорее всего, таксист пытался пойти на разворот не с левой полосы. Информация о потерпевших проверяется. Киев, Заболотного Опубликовано Оперативный суббота, 27 ноября 2021 г.

Напомним, вечером в пятницу, 26 ноября, на 35-м километре автотрассы Киев — Чернигов столкнулись три автомобиля. По предварительной информации, пострадали пять человек.

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