В Киеве сын насмерть забил свою мать гантелей

Убийство произошло во время семейной ссоры.

На улице Ушакова в Киеве произошло убийство. Полиция подозревает местного жителя в том, что забил свою мать до смерти.

Об этом сообщили в полиции.

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В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Ушакова в квартире слышны крики. По указанному адресу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи.

Прибыв, правоохранители обнаружили в квартире тело женщины с признаками насильственной смерти.

Предварительно полицейские установили, что к преступлению причастен сын умершей, который во время семейной ссоры ударил мать гантелей по голове.

От полученной травмы женщина скончалась на месте. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Борисполе 32-летний сын до смерти избил 50-летнего отца. По словам соседей, молодой человек и раньше поднимал руку на отца так, что тот даже лежал в больнице после избиения.

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