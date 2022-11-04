В Киеве свет отключили в 450 тыс. квартир: Кличко заявил о сложной ситуации с электроэнергией

В Киеве по состоянию на утро 4 ноября без электроснабжения оказались 450 тысяч квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.

"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной", — подчеркнул городской голова.

Ситуация с электроэнергией в Киевской области

Оккупанты уже несколько раз нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевщины. В результате российских обстрелов энергетическая сеть и водоканал Киева уже понесли убытки на сумму от сотен миллиардов до триллионов долларов.

В Киеве продолжаются стабилизационные отключения электричества. На днях ДТЭК обновил график отключения света в Киевской области. На ресурсе можно узнать, в какие из шести временных промежутков дома не будет электроснабжения.

В свою очередь, в ОВА сообщают, что из-за ракетных обстрелов российских террористов существует угроза, что Киев может остаться без света до двух недель. Власти региона готовятся к такому сценарию. В частности, в Киевской области обустраивают стационарные пункты обогрева.

К слову, 30 октября в результате ударов армии РФ по объектам критической инфраструктуры часть Киева осталась без света. Кроме того, в 80% жилищ не было водоснабжения.

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