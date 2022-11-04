В Киеве свет отключили в 450 тыс. квартир: Кличко заявил о сложной ситуации с электроэнергией

В столице происходят стабилизационные отключения.
В Киеве по состоянию на утро 4 ноября без электроснабжения оказались 450 тысяч квартир киевлян. Это в полтора раза больше, чем в предыдущие дни.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, стабилизационные отключения происходят из-за перегрузки центрального узла энергосистемы страны.
"Обращаюсь ко всем жителям столицы: максимально экономьте электроэнергию, потому что ситуация остается сложной", — подчеркнул городской голова.
Ситуация с электроэнергией в Киевской области
Оккупанты уже несколько раз нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Киевщины. В результате российских обстрелов энергетическая сеть и водоканал Киева уже понесли убытки на сумму от сотен миллиардов до триллионов долларов.
В Киеве продолжаются стабилизационные отключения электричества. На днях ДТЭК обновил график отключения света в Киевской области. На ресурсе можно узнать, в какие из шести временных промежутков дома не будет электроснабжения.
В свою очередь, в ОВА сообщают, что из-за ракетных обстрелов российских террористов существует угроза, что Киев может остаться без света до двух недель. Власти региона готовятся к такому сценарию. В частности, в Киевской области обустраивают стационарные пункты обогрева.
К слову, 30 октября в результате ударов армии РФ по объектам критической инфраструктуры часть Киева осталась без света. Кроме того, в 80% жилищ не было водоснабжения.
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