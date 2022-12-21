В Киеве свет будут включать только 10 часов в сутки после возвращения к плановым отключениям

Следующие по меньшей мере 2-3 недели электричество в домах киевлян будет в течение 4-6 часов.

Киев вернется к плановым отключениям электроэнергии через неделю-полторы, но свет будет всего 10 часов в сутки в лучшем случае.

Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал на брифинге.

По его словам, ряд существенных повреждений в результате российских атак привели к тому, что Киев оказался в крайне сложном положении как с точки зрения доставки электроэнергии, так и с точки зрения распространения ее внутри города и области.

"Продолжаются работы и восстановление, но, учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам следует готовиться к тому, что следующие по меньшей мере 2-3 недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме – это хорошая новость", – предупредил Харченко.

Он также прогнозирует возвращение столицы к плановым отключениям электроэнергии в течение недели.

"Я думаю, что в течение максимум полутора недель, скорее, может, и через неделю мы вернемся к плановым отключениям, в том числе, в Киеве и регионе. Но эти отключения не будут комфортными. В лучшем случае 10 часов в сутки будет наличие электричества и 14 часов – отсутствие. Это будет хорошим результатом", – рассказал эксперт.

Он добавил, что в Украину едет большое количество оборудования. Харченко надеется, что "мобильная генерация появится довольно быстро, для этого делается все возможное".

Напомним, по состоянию на 21 декабря в дома в Киеве вернули водоснабжение, тепло в домах есть, но переходить на плановые отключения света еще рано. Об этом сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов. Он объяснил, что генерация ограничена и столица получает лимитированный объем электроснабжения. Однако в ближайшее время должны быть оптимистичные прогнозы.

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