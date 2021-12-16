В Киеве супруги украли духи из магазина, но мужчина забыл на месте преступления банковскую карточку

В Киеве супруги украли духи из магазина, но мужчина забыл на месте преступления банковскую карточку

По этой карте горе-преступников и нашли.

В Киеве супруги похитили духи в одном из столичных магазинов. Но мужчина так переволновался, что забыл с поличным свою банковскую карту. По ней горе-преступников и нашли.

Об этом сообщил паблик "Типовой Киев".

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Украденное супруги уже успели сбыть.

Теперь, до выяснения всех обстоятельств, воров-неудачников будут держать в Голосеевском управлении полиции.

Напомним, в селе Ильпыбоки Дубенского района Ровенской области мать малолетнего ребенка залезла в чужой дом. Женщина там ничего не крала, а просто жила — смотрела телевизор и читала книги.

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