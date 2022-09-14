В Киеве судья ждал прихода "русского мира" и агитировал своих знакомых (аудио)

Судье сообщили о подозрении, но не могут его задержать.

В Киеве судья Северного апелляционного хозяйственного суда, будучи в столице, ждал захвата Украины россиянами и агитировал своих знакомых за поддержку "русского мира".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Правоохранители собрали исчерпывающую доказательную базу: злоумышленник оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил об украинских защитниках и подстрекал знакомых к сотрудничеству с врагом.

"Такая позиция является грубым нарушением "Присяги судьи", что уполномочивает лицо, его составившее, осуществлять правосудие от имени Украины, работая для реализации верховенства права на благо всего народа", — отметили в СБУ.

СБУ установила, что это должностное лицо:

признает правомерными действия РФ по вторжению на территорию Украины;

на территорию Украины; отрицает факты разрушения оккупантами объектов гражданской и критической инфраструктуры, мародерства , незаконного задержания местных жителей, принудительного их содержания и применения к ним пыток;

, незаконного задержания местных жителей, принудительного их содержания и применения к ним пыток; не скрывает ненависти к Силам обороны Украины и к патриотически настроенным гражданам;

к Силам обороны Украины и к патриотически настроенным гражданам; проявляет нетерпимость к власти и осуждает действия Президента Украины по обороне государства.

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров судьи с членами его семьи, родственниками и близкими друзьями. Они являются документальным доказательством антиукраинских позиций фигуранта.

В то же время из-за отсутствия законодательного урегулирования функционирования Высшего совета правосудия (ВРП) задержать этого злоумышленника невозможно даже после объявления подозрения. Потому что СРП – это единственный орган, уполномоченный предоставить разрешение на задержание судей.

"СБУ надеется, что в ближайшее время члены ВРП будут избраны и этот орган в полной мере приступит к работе и вместе с другими уполномоченными структурами будет работать на очистку судебной ветви власти", — отметили в СБУ.

Напомним, в Украине задержали членов "благотворительного фонда", присвоивших собранные для ВСУ почти 9 млн гривен.

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