В Киеве судили администратора Telegram-канала, который сообщал, где раздают повестки: как его наказали

В Киеве судили основателя и администратора Telegram-канала, который сообщал о том, где в столице сотрудники военкоматов раздавали повестки. За это его приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив это на 2 года испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда города Киева.

По данным суда, мужчина основал Telegram-канал, на котором сообщал о том, где в Киеве раздавали повестки. Известно, что в начале января 2023 подозреваемый публиковал информацию о том, где работники военкоматов раздавали военнообязанным повестки, их фото и видео. Это продолжалось до марта, когда стражи порядка разоблачили жителя Киева.

Суд считает, что мужчина помогал уклонистам избегать мобилизации во время действия военного положения. Также он был обвинен в том, что распространял информацию с ограниченным доступом.

"Распространение информации о местонахождении военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки при выполнении последними мобилизационных мероприятий по призыву граждан, приводят к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории г. Киева, срыву мобилизационных мероприятий, а также приводят к подрыву авторитета Вооруженных Сил Украины в обществе", — говорится в материалах суда.

В ходе досудебного следствия подозреваемый свою вину признал и заключил соглашение с прокурором.

Суд признал киевлянина виновным по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы. Судья заменил приговор на 2 года условного срока.

Напомним, житель Радивиловского района Ровенской области получил повестку, однако отказался от мобилизации, заявив о "финансовых обязательствах". Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы.

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