В Киеве суд закрыл производство против студента, установившего камеру в женском душе

В Киеве суд закрыл производство против студента, установившего камеру в женском душе

Две потерпевшие девушки написали заявления с просьбой закрыть производство.

Соломенский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности студента, установившего скрытую камеру в женской душевой комнате общежития Киевского политехнического института.

Об этом сообщается в решении Соломенского райсуда Киева от 5 января 2022 года.

Адвокат студента заявлял, что подсудимый должен быть освобожден от уголовной ответственности, поскольку тот искренне раскаивается, признает вину и помогает в раскрытии дела.

Также адвокат отметил, что ранее парень не был судим, а двое потерпевших написали заявления с просьбой закрыть уголовное производство. Отмечается, что у них нет претензий к парню и он возместил им ущерб.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката. Парня освободили от уголовной ответственности и закрыли производство. Суд также обязал конфисковать миникамеру, а карту памяти уничтожить.

Напомним, видеокамеру в душе нашла одна из девушек, которая пришла купаться. На устройстве было обнаружено немало видео. О том, чья камера догадались сразу. Первое видео – с лицом владельца камеры – она среагировала на него, когда ее устанавливали. Вероятным владельцем камеры оказался студент 2 курса, будущий айтишник.

Позже студентки заявляли, что администрация общежития пыталась замять ситуацию и обвиняла девушек в желании получить материальную выгоду.

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