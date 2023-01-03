Десятиклассник рассказал полицейским, что коньяк с виски собирались продать, а не дегустировать. Своего приспешника по краже, который направил пятками до приезда стражей порядка, подросток не сдал.

В Киеве суд вынес приговор школьнику, укравшему из супермаркета три бутылки элитного алкоголя.

Ученик десятого класса одной из школ на Позняках обворовал супермаркет почти на три тысячи гривен.

"Недавно Дарницкий райсуд Киева признал подростка виновным в краже коньяка и двух бутылок виски по предварительному сговору группой лиц, за что предусмотрено наказание от трехмесячного ареста до пяти лет тюрьмы", — сообщили в полиции.

Впрочем, Фемида освободила его от такого наказания, учитывая несовершеннолетний возраст вора, позитивную характеристику по месту учебы, нетяжкое преступление и искреннее раскаяние. Также судья учел и тот факт, что раньше школьник не попадал в поле зрения полиции, пишет "Вечерний Киев".

Суд решил применить к подростку принудительное мероприятие воспитательного характера и передать под надзор отцу на год.

Как отмечается в приговоре, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, парень вместе с товарищем попал впросак в августе 2021 года. Тогда компания обворовала супермаркет "Новус", расположенный на улице Братства тарасовцев на Харьковском массиве.

Воры украли бутылку французского коньяка Remy Martin VSOP, а также две бутылки односолодового шотландского виски Glenmorangie Original и Glenmorangie Nectar dOr, общей стоимостью 2 925 гривен. Впрочем, вынести алкоголь из супермаркета им не удалось. Ценителей дорого алкоголя задержали охранники.

Позже десятиклассник рассказал полицейским, что коньяк с виски собирались продать, а не дегустировать. Кстати, своего сообщника по воровству, очевидно удровшему до приезда правоохранителей, подросток не сдал. В материалах дела друг десятиклассника проходит как "неустановленное досудебное расследование лицо".

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, избившего двух подростков. Киевлянин в состоянии алкогольного опьянения решил выяснить отношения с 15-летним и 16-летним ребятами. Ему грозит до пяти лет ограничение свободы.

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