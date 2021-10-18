В Киеве суд снял ограничения для очередного "многофункционального" комплекса на Печерске

В Киеве суд снял ограничения для очередного "многофункционального" комплекса на Печерске

Под видом многофункциональных комплексов в cтолице часто строятся жилые, а квартиры продают как апартаменты.

В Киеве суд снял ограничения для очередного "многофункционального" комплекса на Печерске.

Окружной административный суд признал противоправными и отменил ряд абзацев градостроительных условий и ограничений, которые устанавливают планировочные ограничения и обязательства для ООО "Сервис-Центр" во время реконструкции нежилого здания центральной базы под многофункциональный комплекс по адресу: Военный проезд, 1/8 (лет. А) в Печерском районе столицы. Об этом свидетельствует решение от 4 октября.

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По данным издания "Наші гроші", когда суд выносил решение, то в частности сослался на то, что в Киеве не утвержден план зонирования территории города (в соответствии с ч. 8 ст. 18 закона "О регулировании градостроительной деятельности"), поэтому отсутствуют основания считать, что объект находится в центральной планировочной зоне, и соответственно — нет основания для ограничения по высоте на уровне не выше 27 м.

Суд отменил следующие пункты:

об установлении предельной высоты объекта — не выше 27 метров в соответствии с Генпланом г. Киева;

о том, что объект проектирования находится в пределах центральной планировочной зоны, исторического ареала, и проектную документацию следует разрабатывать с учетом постановления Кабмина от 13.03.2002 №318 "Об утверждении Порядка определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест, ограничения хозяйственной деятельности на территории исторических ареалов населенных мест";

о том, что объект проектирования находится в зоне регулирования застройки третьей категории; в случае необходимости получить разрешение на выполнение строительных работ в соответствии с законодательством; согласовать в органах охраны культурного наследия проект архитектурных преобразований;

о том, что проектная документация разрабатывать и утверждать в соответствии с требованиями закона "Об охране культурного наследия", распоряжение КГГА №979 от 17.05.2002 "О внесении изменений и дополнений в решение исполкома Киевского городского совета народных депутатов от 16.07.79 №920" О уточнении границ историко-культурных заповедников и зон охраны памятников истории и культуры в г. Киеве".

Также суд отметил, что на момент выдачи ГУО не были должным образом утверждены границы исторического ареала Киева, поэтому отсутствуют основания считать, что объект находится в пределах исторического ареала.

Суд установил, что в октябре 2019 года Киевсовет возобновил ООО "Сервис-Центр" договор аренды участка площадью 0,32 га в проезде Военном, 1/8 (лит. А) для эксплуатации и обслуживания центральной продовольственной базы/промышленности, коммерческого использования и общественного назначения.

Согласно данным Градостроительного кадастра Киева, по функциональному назначению это коммунально-складская территория.

Вместе с тем, в ГУО указано, что территория общественных зданий и сооружений.

В 2018 году Киевсовет утвердил Детальный план территории, куда входит участок в проезде Военном, 1/8 (лит. А). В нем указано, что здание по указанному адресу, которое с 2004 года принадлежит "Сервис-Центр", подлежит реконструкции под объект бытового обслуживания.

В то же время, в январе 2021 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выздал фирме градостроительные условия и ограничения на реконструкцию здания под многофункциональный комплекс. Отметим, что под видом многофункциональных комплексов в Киеве часто строятся жилые, а квартиры продают как апартаменты.

По данным издания "Наші гроші", владельцами ООО "Сервис-Центр" является Игорь Кулешов и Виктор Маковенко. Руководитель предприятия — Ирина Амелькина.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Славутич" строят "многофункциональный храмовый комплекс". Этот объект будет не менее 10 этажей. Он будет включать 176 апартаментов.

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