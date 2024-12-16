В Киеве мужчина, использовав осколок стекла, ударил в шею коллегу: суд вынес приговор

После ссоры на работе строитель ударил коллегу в шею.

В Киеве на улице Антоновича в прошлом году произошла жестокая ссора между двумя строителями, что привело к тяжелым последствиям. Суд признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Об этом сообщила полиция Киева.

Во время конфликта один из мужчин вышел на улицу, пытаясь избежать эскалации ситуации, но его коллега догнал его и, используя обломок стекла, ударил в шею. Нападавший скрылся, но правоохранители оперативно задержали его по «горячим следам».

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор и приговорил 39-летнего мужчину к пяти годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Напомним, во Львове 33-летний мужчина пытался убить своего коллегу из-за замечаний о русском языке.

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