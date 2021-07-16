В Киеве суд отправил за решетку адвоката, который ради квартиры пенсионера хотел кремировать его тело: фото и видео

В Киеве суд отправил за решетку адвоката, который ради квартиры пенсионера хотел кремировать его тело: фото и видео

Юристу и его сообщнику определена также альтернативная мера пресечения — залог в размере 680 000 гривен.

В пятницу, 16 июля, Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца адвоката и его сообщника, которые были задержаны при попытке кремировать мумифицированное тело умершего пенсионера для завладения его жильем.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец, опубликовав фото и видео задержания злоумышленников.

Представитель прокуратуры также сообщила, что адвокату сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой) и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 (соучастие в подделке документов) УК Украины, а его сообщнику — только по ч. 3 ст. 297 УК Украины.

Вместе с тем суд определил подозреваемым альтернативу в виде залога в размере 680 тысяч гривен для каждого.

"Следствие продолжается. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых, а также продолжается сбор доказательств по уже установленному преступлению", — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры.

Напомним, в Киеве 16-летнего юношу подозревают в нанесении смертельных ранений своим родителям и 8-летнему брату. Их тела обнаружили полицейские.

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