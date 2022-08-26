В Киеве суд объявил о прекращении работы, потому что закончилась офисная бумага

В суде жалуются на отсутствие финансирования.
Деснянский районный суд города Киева объявил о временном прекращении выдачи всех процессуальных документов из-за отсутствия офисной бумаги.
Об этом 25 августа сообщили на сайте суда.
Там обвиняют в неудобствах государство, а именно отсутствие финансирования.
"В связи с отсутствием финансирования со стороны государства судебной системы, на сегодняшний день в суде отсутствует офисная бумага, что делает невозможным надлежащую работу суда в обычном режиме", — говорится в заявлении.
Об изменениях в работе суда будет сообщено дополнительно, добавили в суде.
Напомним, в Киеве 34-летняя женщина убила 39-летнего мужчину, расчленила его, отвезла остатки в лесополосу и пыталась уничтожить их в костре. Суд объявил ей приговор.
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