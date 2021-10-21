В Киеве суд конфисковал в пользу Украины почти 500 вибраторов

В Киеве суд конфисковал в пользу Украины почти 500 вибраторов

Секс-игрушки незаконно ввезли в Украину.

Соломенский суд Киева конфисковал в пользу Украины 475 вибраторов на общую сумму 635,5 тыс. грн. Их изъяли таможенники за попытку незаконного ввоза.

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Об этом говорится в решении Соломенского районного суда г. Киев.

Как говорится в судебном решении, работники отдела таможенного оформления таможенного поста "Вишневое" в Киевской области получили декларацию о ввозе в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов "аппаратуры вибромассажной электрической, не медицинского назначения".

Эти вибраторы завезли в Украину через пункт пересечения таможенного контроля в пункте пропуска "Ягодин" Волынской области. По данным таможни, 475 вибраторов, общей стоимостью 635,5 тыс. грн попали в Украину автомобилем незаконно. Их завезла директор одной из компаний.

Подозреваемая на судебное заседание не пришла, суд рассматривал дело без нее.

Соломенский суд Киева оштрафовал предпринимательницу на 635 462 грн. Также он конфисковал в пользу государства все вибраторы. Их будут хранить на складе Киевской таможни Гостаможслужбы.

Напомним, в Польше после ликвидации сексшопа выброшен на свалку товар размели со скоростью звука.

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