В Киеве суд избрал меру пресечения участникам дорожного конфликта, которые застрелили военного: подробности убийства (фото)

Один из участников дорожного конфликта является спортсменом из клуба, который принадлежал Илье Киве.

В Киеве суд избрал меру пресечения участникам дорожного конфликта, в результате которого был убит военнослужащий Алексей Щербина.

Один из фигурантов, подозреваемый в умышленном убийстве и двое его подельников — за хулиганские действия, будут находиться под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в полицию Киева поступило сообщение о дорожном конфликте со стрельбой на проспекте Глушкова. Тогда по указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.

На месте происшествия выяснилось, что между водителем Hyundai и Lexus возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. В ходе спора пассажиры Lexus избили мужчину, а водитель произвел выстрел в сторону оппонента. В результате происшествия военнослужащий, 1988 года рождения, умер на месте.

Полицейские задержали фигурантов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и возбудили уголовные производства в отношении двух пассажиров Lexus по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса — хулиганство и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Злоумышленникам сообщено о подозрении, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Что известно о задержанных преступниках

В то же время паблик "Киев Оперативный" установил личности подозреваемых:

Игнатенко Леонид Иванович (30.05.1982 г.р.)

Котырло Игорь Валерьевич (20.12.1998 г.р.)

Вильцанюк Вячеслав Владимирович (04.06.1996 г.р.).

Фото: Киев оперативный в Telegram

К слову, Вильцанюк уже привлекался к ответственности за телефонное мошенничество. С ходатайством о передаче его на поруки обращались трудовые коллективы ОО "Киевский спортивный клуб боевых искусств" и ООО "СК "Спарта-Панкратион".

В июне 2020 года спортсмен был переведен на круглосуточный домашний арест.

Тот клуб, который его брал на поруки, по данным "Киева Оперативного", принадлежал Илье Киви.

Что известно о погибшем военном

О погибшем военном известно, что это Алексей Щербина 1988 года рождения.

Алексей был добровольцем ДФТГ "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в армии.

Фото: Вартові.Еспресо

У него осталась жена и маленький ребенок.

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