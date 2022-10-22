В Киеве суд избрал меру пресечения участникам дорожного конфликта, которые застрелили военного: подробности убийства (фото)

Один из участников дорожного конфликта является спортсменом из клуба, который принадлежал Илье Киве.
В Киеве суд избрал меру пресечения участникам дорожного конфликта, в результате которого был убит военнослужащий Алексей Щербина.
Один из фигурантов, подозреваемый в умышленном убийстве и двое его подельников — за хулиганские действия, будут находиться под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в полицию Киева поступило сообщение о дорожном конфликте со стрельбой на проспекте Глушкова. Тогда по указанному адресу выезжали следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.
На месте происшествия выяснилось, что между водителем Hyundai и Lexus возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. В ходе спора пассажиры Lexus избили мужчину, а водитель произвел выстрел в сторону оппонента. В результате происшествия военнослужащий, 1988 года рождения, умер на месте.
Полицейские задержали фигурантов в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и возбудили уголовные производства в отношении двух пассажиров Lexus по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса — хулиганство и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство.
Злоумышленникам сообщено о подозрении, а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.
Что известно о задержанных преступниках
В то же время паблик "Киев Оперативный" установил личности подозреваемых:
- Игнатенко Леонид Иванович (30.05.1982 г.р.)
- Котырло Игорь Валерьевич (20.12.1998 г.р.)
- Вильцанюк Вячеслав Владимирович (04.06.1996 г.р.).
К слову, Вильцанюк уже привлекался к ответственности за телефонное мошенничество. С ходатайством о передаче его на поруки обращались трудовые коллективы ОО "Киевский спортивный клуб боевых искусств" и ООО "СК "Спарта-Панкратион".
В июне 2020 года спортсмен был переведен на круглосуточный домашний арест.
Тот клуб, который его брал на поруки, по данным "Киева Оперативного", принадлежал Илье Киви.
Что известно о погибшем военном
О погибшем военном известно, что это Алексей Щербина 1988 года рождения.
Алексей был добровольцем ДФТГ "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в армии.
У него осталась жена и маленький ребенок.
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