В Киеве суд арестовал военкома, который организовывал схемы обогащения для своего окружения

Суд определил воинское содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн грн.

Печерский районный суд Киева арестовал руководителя Донецкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Чиновника разоблачили на организации схем обогащения своего окружения.

Об этом сообщили в ДБР.

Суд определил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в три миллиона гривен.

Сотрудники ДБР задержали действующего руководителя Донецкого областного ТЦК и СП 3 августа и сообщили ему о подозрении. По местам его работы и проживания провели обыски.

В 2022 году военком без законных оснований направил подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач. В результате военнослужащим, не участвовавшим в боях, были начислены безосновательные выплаты в 981,3 тысячи гривен.

Напомним, в Киевской области военные командиры насчитали себе боевые премии без выезда на фронт.

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