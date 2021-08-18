В Киеве суд арестовал на два месяца напавшего на фотокора издания "Буквы"

20-летний Никита Губский участвовал в нападении на Александра Кужельного.

Печерский суд Киева отправил напавшего на фотокора интернет-издания "Буквы" в СИЗО на два месяца.

20-летний Никита Губский участвовал в избиении Александра Кужельного.

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Кроме того, Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры, отправив второго нападавшего на фотокора, 17-летнего Антона Голощапова, на круглосуточный домашний арест с ношение электронного браслета.

Двое парней сначала унижали, а затем нанесли телесные повреждения фотокорреспонденту. За содеянное им грозит до пяти лет заключения.

Впоследствии парни извинились перед журналистом, однако в столичной полиции отметили, что извинение за совершение преступления не освобождает правонарушителей от ответственности.

"Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения", — подытожили в полиции Киева.

Напомним, восемь пострадавших среди силовиков и двое среди журналистов, в частности оператора ТСН Антона Филиппа сбили с ног. Так закончилась протестная акция на Банковой. "Национальный корпус" пришел к Офису президента, чтобы вступиться за бойцов "Азова", которых недавно задержали по подозрению в разбое. Полицейские хотели проверить, не имеют ли митингующие запрещенных предметов. И политическая акция переросла в масштабную драку. В то же время был применен слезоточивый газ, дымовые шашки, покрышки.

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