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В Киеве суд арестовал на два месяца напавшего на фотокора издания "Буквы"

В Киеве суд арестовал на два месяца напавшего на фотокора издания "Буквы"

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В Киеве суд арестовал на два месяца напавшего на фотокора издания "Буквы"

bykvu.com

20-летний Никита Губский участвовал в нападении на Александра Кужельного.

Печерский суд Киева отправил напавшего на фотокора интернет-издания "Буквы" в СИЗО на два месяца.

20-летний Никита Губский участвовал в избиении Александра Кужельного.

Кроме того, Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры, отправив второго нападавшего на фотокора, 17-летнего Антона Голощапова, на круглосуточный домашний арест с ношение электронного браслета.

Двое парней сначала унижали, а затем нанесли телесные повреждения фотокорреспонденту. За содеянное им грозит до пяти лет заключения.

Впоследствии парни извинились перед журналистом, однако в столичной полиции отметили, что извинение за совершение преступления не освобождает правонарушителей от ответственности.

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"Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения", — подытожили в полиции Киева.

Напомним, восемь пострадавших среди силовиков и двое среди журналистов, в частности оператора ТСН Антона Филиппа сбили с ног. Так закончилась протестная акция на Банковой. "Национальный корпус" пришел к Офису президента, чтобы вступиться за бойцов "Азова", которых недавно задержали по подозрению в разбое. Полицейские хотели проверить, не имеют ли митингующие запрещенных предметов. И политическая акция переросла в масштабную драку. В то же время был применен слезоточивый газ, дымовые шашки, покрышки.

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