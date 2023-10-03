В Киеве студент придумал "похотливый бизнес" и заработал 100 тыс. грн: его наказали за это

На суде парень просил его строго не наказывать из-за "бизнеса".

В Киеве к испытательному сроку лишения свободы приговорили студента одного из учебных заведений, который за несколько месяцев вместе со своей несовершеннолетней подругой заработали 100 тысяч гривен, предлагая доступ к закрытому Telegram-каналу.

Об этом идет речь в приговоре Оболонского районного суда города Киева.

По данным следствия, студент вместе со своей подругой начали производить откровенный контент для закрытого Telegram-канала. Доступ к интимным фото они предоставляли только тем, кто заплатит за подписку.

Помогала подозреваемому его несовершеннолетняя подруга, даже изготовившая макет "накладной груди", чтобы делать таким образом откровенные фото.

27 декабря 2022 полиция Киева осуществила "оперативную закупку" и за 723 грн правоохранители получили доступ к Telegram-каналу, который вели студент и его несовершеннолетняя подруга.

На суде парень вину признал и раскаялся. Он рассказал, что с "бизнес-партнершей" у них были отношения, однако не хватало денег на жизнь, а потому пара решила заняться "бизнесом". Они создали Telegram-канал с интимными фото девушки, доступ к которому нужно было купить. Так пара за полгода заработала на сладострастных мужчинах 100 тысяч гривен. Средства они поделили поровну.

Парень просил суд учесть и то, что он помогал следствию привлечь к ответственности и свою "бизнес-партнершу", давая показания против нее. Он просил не лишать его воли и дать возможность в дальнейшем учиться и получить высшее образование.

Свидетельство студента на суде / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Оболонский районный суд Киева признал парня виновным по ч. 4 ст. 301-1 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 2 года испытательного. Также он должен оплатить почти 6 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Напомним, в Харькове мужчину оштрафовали на 17 тысяч грн из-за его полового органа.

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