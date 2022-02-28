В Киеве строго запрещено занимать полосу общественного транспорта

Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим.

В Киеве занимать полосу общественного транспорта строго запрещено.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

"Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим", — говорится в сообщении.

Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!

Город живет в условиях военного положения.

"Сохраняйте спокойствие и не подвергайте себя опасности", — заключается в сообщении.

Напомним, в Киеве с 08:00 28 февраля заработали продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Поезда метро будут курсировать гораздо реже обычного.