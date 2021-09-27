В Киеве стремительно возросло количество больных гриппом и ОРВИ: статистика

В больницы госпитализировали 625 пациентов.

В Киеве растет количество больных коронавирусом, гриппом и ОРВИ и на прошлой неделе заболело более 14 тысяч человек. Больше всего болеют дети.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на ГУ "Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава".

Так, по официальным данным, в течение недели зафиксировано 14 385 больных гриппом и ОРВИ, в том числе, и на COVID-19. Впрочем, специалисты утверждают, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 35,2%.

Отмечается, что рост заболеваемости произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело — 8061 (рост на 15,5%), взрослых — 6324 человека (рост на 15%).

В структуре заболеваемости дети составляют 56% (на предыдущей неделе — 55,9%), из них 51,5% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 4 тыс. 155 случаев. В больницы госпитализировали 625 пациентов, среди которых — 172 ребенка.

Ранее в Минздраве рассказали, когда и как получить прививку от гриппа.

Напомним, в Украине в этом году во время эпидемического сезона гриппа ожидается распространение штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Но новый эпидсезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни.

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