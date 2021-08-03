В Киеве стремительно увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 3 августа

Всего в столице подтверждено 219 340 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 3 августа в Киеве зафиксировано 198 новых случаев коронавируса за сутки. Это втрое больше, чем 2 августа (62 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 219 340 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 209 591 человек ( 164 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 235 человек

В Киевской области зафиксировано 128 239 случаев COVID-19 (19 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 928 человек ( 26 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 773 человека (пятеро за сутки)

Напомним, Израиль первым в мире одобрил массовые прививки третьей дозой COVID-вакцины Pfizer.

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