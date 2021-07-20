В Киеве стремительно увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 20 июля

В Киеве стремительно увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 20 июля

Всего в столице подтверждены 216 959 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 20 июля в Киеве зафиксировано 228 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 146 случаев больше, чем 19 июля (82 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 216 959 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 207 750 человек ( 203 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 221 человек (четверо за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 978 случаев COVID-19 (шесть новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 683 человека ( пятеро за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 760 человек (один за сутки)

Напомним, в Киеве в Центре вакцинации против COVID-19 людей в возрасте 60+ по желанию прививают вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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