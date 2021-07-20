В Киеве стремительно увеличилось количество случаев коронавируса: статистика на 20 июля

Всего в столице подтверждены 216 959 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 20 июля в Киеве зафиксировано 228 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 146 случаев больше, чем 19 июля (82 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 216 959 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 207 750 человек (203 за сутки)
- умерли 5 221 человек (четверо за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 978 случаев COVID-19 (шесть новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 683 человека (пятеро за сутки)
- умерли 2 760 человек (один за сутки)
Напомним, в Киеве в Центре вакцинации против COVID-19 людей в возрасте 60+ по желанию прививают вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.