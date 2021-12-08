В Киеве стремительно ухудшается погода: на дороги выведена спецтехника (фото)

Гидрослужбы и техника для противогололедной обработки работают в усиленном режиме.

В столице продолжаются дожди. В течение суток возможно усиление осадков, метеорологи прогнозируют переход температуры в минусовые значения к вечеру. При таких метеоусловиях привлечены сразу несколько служб КК "Киевавтодора".

Об этом сообщается на сайте КГГА.

В местах возможных подтоплений дежурит техника и бригады гидрослужб. Кроме того, в тоннеле по ул. Е. Телиги на Дорогожичах выполняют профилактические работы по проверке насосов и дополнительной очистке ливнеходов.

Для очистки ливнестоков, а также ликвидации последствий подтоплений "Киевавтодор" имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств.

В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую УК "Киевавтодор" по телефону: 284-74-19.

Работает и техника для обработки дорог и мостов противогололедными средствами. Усилено внимание к состоянию покрытия на путепроводах, подъемах и спусках, брусчатке, тротуарах. В настоящее время задействована 131 единица спецтехники.

В целом, "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств.

"Просим водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и интервал. А тем, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, необходимо это сделать как можно быстрее, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения", — говорится в сообщении.

В среду, 8 декабря, днем в Киеве ожидается сильный снегопад. Он продолжится и вечером, но будет постепенно ослабевать. Температура воздуха днем 0-2 градуса, ночью -1-3 градуса. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

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