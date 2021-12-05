В Киеве столкнулись легковушка и такси: пострадала женщина — ее экстренно госпитализировали

Удар был такой силы, что передняя часть такси буквально превратилась в груду металла.
В Киеве ночью 5 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на дороге не разминулись такси и легковушка. В результате чего пострадала женщина.
Об этом сообщили в телеграмм-канале DTP.Kiev.ua.
Как стало известно, происшествие случилось на бульваре Академика Вернадского. Там на дороге не разминулись Subaru и автомобиль службы такси. Предварительно, авария случилась, когда водитель Subaru двигался в сторону бульвара. В этот момент со стороны проспекта Академика Палладина ехал таксист, который и допустил столкновение с транспортным средством.
Удар был такой силы, что передняя часть такси буквально превратилась в груду металла. В результате происшествия пострадала пассажир сервиса. Ее экстренно госпитализировали в столичную больницу.
На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.
Напомним, что в Киеве на Софийскую площадь начали завозить первые конструкции для будущей елки и рождественского городка.
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