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В Киеве столкнулись легковушка и такси: пострадала женщина — ее экстренно госпитализировали

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В Киеве столкнулись легковушка и такси: пострадала женщина — ее экстренно госпитализировали

dtp.kiev.ua

Удар был такой силы, что передняя часть такси буквально превратилась в груду металла.

В Киеве ночью 5 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: на дороге не разминулись такси и легковушка. В результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщили в телеграмм-канале DTP.Kiev.ua.

Как стало известно, происшествие случилось на бульваре Академика Вернадского. Там на дороге не разминулись Subaru и автомобиль службы такси. Предварительно, авария случилась, когда водитель Subaru двигался в сторону бульвара. В этот момент со стороны проспекта Академика Палладина ехал таксист, который и допустил столкновение с транспортным средством.

Удар был такой силы, что передняя часть такси буквально превратилась в груду металла. В результате происшествия пострадала пассажир сервиса. Ее экстренно госпитализировали в столичную больницу.

На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали случившегося.

Напомним, что в Киеве на Софийскую площадь начали завозить первые конструкции для будущей елки и рождественского городка.

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