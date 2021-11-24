В Киеве столкнулись два грузовика, один из них буквально разлетелся вдребезги: появилось видео

Только чудом в этой аварии никто не травмировался.
В Киеве столкнулись два грузовика. Один из них буквально разлетелся вдребезги.
ДТП произошло 24 ноября на Столичном шоссе.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.
Только чудом в этой аварии никто не травмировался.
Причину аварии устанавливает полиция, работающая на месте.
Видео момента сегодняшнего ДТП на Столичном шоссе с участием двух грузовых авто. Повезло, что никто не травмировался. В чем может быть причина аварии?Опубликовано Оперативный среда, 24 ноября 2021 г.
Напомним, в Печерском районе Киева произошло масштабное ДТП. Семь автомобилей столкнулись на светофоре из-за гололеда.
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