В Киеве столкнулись два грузовика, один из них буквально разлетелся вдребезги: появилось видео

В Киеве столкнулись два грузовика, один из них буквально разлетелся вдребезги: появилось видео

Только чудом в этой аварии никто не травмировался.

В Киеве столкнулись два грузовика. Один из них буквально разлетелся вдребезги.

ДТП произошло 24 ноября на Столичном шоссе.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Только чудом в этой аварии никто не травмировался.

Причину аварии устанавливает полиция, работающая на месте.

Видео момента сегодняшнего ДТП на Столичном шоссе с участием двух грузовых авто. Повезло, что никто не травмировался. В чем может быть причина аварии? Опубликовано Оперативный среда, 24 ноября 2021 г.

Напомним, в Печерском районе Киева произошло масштабное ДТП. Семь автомобилей столкнулись на светофоре из-за гололеда.

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