В Киеве столкнулись автомобиль и маршрутка с пассажирами: есть жертвы (фото)

В Киеве произошла жуткая авария на Столичном шоссе. Там столкнулись автомобили "Форд" и микроавтобус "Мерседес". В результате происшествия водитель легковушки погиб, водитель и пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения.

Об этом сообщила Нацполиция в Киеве.

Полицейские пока устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Голосеевском районе столицы. Но уже известно, что сообщение о ДТП поступило в полицию 0 12:35. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного Главка, патрульная полиция и медики.

Фото: Нацполиция Киева

Из-за аварии на Столичном шоссе осложнилось движение транспорта в направлении ул. Академика Заболотного.

На месте работают все экстренные службы, в том числе медики.

По состоянию на 13:45 пяти пассажирам медики оказали помощь на месте, еще девять пострадавших госпитализировали в медучреждения столицы. Среди госпитализированных – в частности водитель пассажирского транспортного средства и один ребенок.

Спасатели деблокировали тело погибшей водительницы легкового автомобиля, о чем сообщили в КГГА.

Ранее в Винницкой области произошла авария на дороге с участием легковушки и грузовика. Погибли годовалая девочка и 15-летний парень, 24-летнюю девушку доставили в больницу.

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