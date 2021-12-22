В Киеве статистика заболеваемости коронавирусом не соответствует реальной динамике — ученые НАН

Из-за задержек каждый день обнародуется вдвое больше случаев, чем делается положительных ПЦР-тестов.
В Киеве статистика заболеваемости коронавирусом не соответствует действительности из-за задержек при ее обнародовании.
Об этом сообщили учёные Национальной академии наук (НАН).
"Недельный рост количества случаев болезни в Киеве происходит на фоне больших задержек при обнародовании", – сообщили ученые.
По данным ученых, из-за задержек ежедневно обнародуется вдвое больше случаев, чем делается положительных ПЦР-тестов.
"В Киеве статистика заболеваемости не соответствует реальной эпидемической динамике из-за больших задержек обнародования данных, количество ежедневных положительных ПЦР-тестов уменьшилось более чем втрое по сравнению с максимальными значениями", — отметили в НАН Украины.
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