В Киеве стартовала подача заявок на спецпропуска в транспорт во время локдауна: пошаговая инструкция (фото)

В Киеве стартовала подача заявок на спецпропуска в транспорт во время локдауна: пошаговая инструкция (фото)

Все работники, которых работодатель подаст в список на получение пропуска, будут тщательно проверяться.

В Киеве готовятся к новому локдауну, во время которого воспользоваться транспортом можно будет при наличии спецпропуска. С сегодняшнего дня, 10 августа, в тестовом режиме заработала электронная система подачи заявок на спецпропуска.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

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Он уточнил, что спецпропуском смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева. Уже сегодня руководители предприятий могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение.

Для заказа специальных пропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно выполнить следующие действия:

Авторизоваться в системе по этой ссылке, используя КЭП (квалифицированную электронную подпись). Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе. Заполнить электронную форму заявки. Важно: предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины), для физических лиц-предпринимателей — виды деятельности в соответствии с ОКВЭД. Ждать ответа, который поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков — ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника. Информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника получить в системе по этой ссылке.

Отмечается, что для предотвращения фальсификации, всех работников, представленных в списке, будут проверяться относительно трудоустройства в указанном учреждении, предприятии или организации.

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В КГГА добавляют, если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически. Чтобы воспользоваться общественным транспортом работнику нужно иметь транспортную карту. Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, загрузив на смартфон приложение "Киев Цифровой" и добавив транспортную карту.

Карточки будут работать трех видов — транспортная карта нового образца, старого образца и карточку киевлянина.

Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас в Украине ситуация с показателями заболеваемости коронавирусом стабильная и признаков локальных или общенациональных вспышек СOVID-19 нету. Поэтому просьба киевской власти предоставить до 3 августа списки работников критической инфраструктуры, чтобы предать спецпропуска в транспорт, является преждевременной и локдаун в ближайшее время не планируется, поэтому потребности в таком документе пока нет.

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