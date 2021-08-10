В Киеве стартовала подача заявок на спецпропуска в транспорт во время локдауна: пошаговая инструкция (фото)

Все работники, которых работодатель подаст в список на получение пропуска, будут тщательно проверяться.
В Киеве готовятся к новому локдауну, во время которого воспользоваться транспортом можно будет при наличии спецпропуска. С сегодняшнего дня, 10 августа, в тестовом режиме заработала электронная система подачи заявок на спецпропуска.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.
Он уточнил, что спецпропуском смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева. Уже сегодня руководители предприятий могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение.
Для заказа специальных пропусков руководителям предприятий и физическим лицам-предпринимателям нужно выполнить следующие действия:
- Авторизоваться в системе по этой ссылке, используя КЭП (квалифицированную электронную подпись). Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе.
- Заполнить электронную форму заявки. Важно: предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины), для физических лиц-предпринимателей — виды деятельности в соответствии с ОКВЭД.
- Ждать ответа, который поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения о предоставлении спецпропусков — ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника.
- Информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника получить в системе по этой ссылке.
Отмечается, что для предотвращения фальсификации, всех работников, представленных в списке, будут проверяться относительно трудоустройства в указанном учреждении, предприятии или организации.
В КГГА добавляют, если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически. Чтобы воспользоваться общественным транспортом работнику нужно иметь транспортную карту. Проверить наличие специального пропуска работник сможет самостоятельно, загрузив на смартфон приложение "Киев Цифровой" и добавив транспортную карту.
Карточки будут работать трех видов — транспортная карта нового образца, старого образца и карточку киевлянина.
Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.
Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что сейчас в Украине ситуация с показателями заболеваемости коронавирусом стабильная и признаков локальных или общенациональных вспышек СOVID-19 нету. Поэтому просьба киевской власти предоставить до 3 августа списки работников критической инфраструктуры, чтобы предать спецпропуска в транспорт, является преждевременной и локдаун в ближайшее время не планируется, поэтому потребности в таком документе пока нет.