В Киеве станцию метро "Крещатик" открыли, а "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыли

"Золотые ворота" и пересадочный узел закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.

Станцию метро "Крещатик" открыли, а "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыли на вход и выход.

Станцию "Крещатик" и пересадочный узел осмотрели. Взрывчатки не обнаружили. Станция работает в обычном режиме.

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Об этом говорится в сообщении КГГА.

Станция "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.

"Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве искали взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах и на станции метро "Крещатик".

Вокзал в Киеве возобновил работу. Во время проверки взрывчатки не обнаружено. Сейчас Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме.

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