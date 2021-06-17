В Киеве станцию метро "Крещатик" открыли, а "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыли

"Золотые ворота" и пересадочный узел закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.
Станцию метро "Крещатик" открыли, а "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыли на вход и выход.
Станцию "Крещатик" и пересадочный узел осмотрели. Взрывчатки не обнаружили. Станция работает в обычном режиме.
Об этом говорится в сообщении КГГА.
Станция "Золотые ворота" и пересадочный узел закрыты на вход и выход в связи с анонимным звонком о минировании.
"Информация об открытии будет опубликована сразу после завершения проверки", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве искали взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах и на станции метро "Крещатик".
Вокзал в Киеве возобновил работу. Во время проверки взрывчатки не обнаружено. Сейчас Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме.