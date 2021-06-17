В Киеве станция метро "Золотые ворота" открыта, а "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты

На "Золотых воротах" взрывоопасных предметов не обнаружено.

В Киеве станция метро "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты на вход и выход.

Причина — анонимное сообщении о заминировании.

Об этом сообщает КГГА.

При этом станция метро "Золотые ворота" и пересадочный узел осмотрены и открыты. Взрывоопасных предметов не выявили. Станция работает в обычном режиме.

Напомним, в Киеве искали взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах и на станциях метро "Крещатик" и "Золотые ворота".

Вокзал в Киеве возобновил работу. Во время проверки взрывчатки не обнаружено. Сейчас Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме.

Впоследствии возобновила работу и станция метро "Крещатик".

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