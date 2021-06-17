В Киеве станция метро "Золотые ворота" открыта, а "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты

На "Золотых воротах" взрывоопасных предметов не обнаружено.
В Киеве станция метро "Дворец спорта" и пересадочный узел закрыты на вход и выход.
Причина — анонимное сообщении о заминировании.
Об этом сообщает КГГА.
При этом станция метро "Золотые ворота" и пересадочный узел осмотрены и открыты. Взрывоопасных предметов не выявили. Станция работает в обычном режиме.
Напомним, в Киеве искали взрывчатку на Центральном и Южном вокзалах и на станциях метро "Крещатик" и "Золотые ворота".
Вокзал в Киеве возобновил работу. Во время проверки взрывчатки не обнаружено. Сейчас Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме.
Впоследствии возобновила работу и станция метро "Крещатик".