В Киеве станцию метро "Славутич" закрывали для пассажиров: искали взрывчатку

В метрополитене обнаружен подозрительный предмет.
Обновление: Проверка станции "Славутич" завершена. Метрополитен работает в обычном режиме.
В Киеве станция метро "Славутич" закрыта для пассажиров.
Как сообщили в метрополитене, обнаружен подозрительный предмет.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Правоохранители ищут взрывчатку и проводят проверку.
О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
Напомним, в Киеве прокуратура требует взыскать 183 млн грн с подрядчика строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.
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