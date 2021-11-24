В Киеве станцию метро "Славутич" закрывали для пассажиров: искали взрывчатку

В Киеве станцию метро "Славутич" закрывали для пассажиров: искали взрывчатку

В метрополитене обнаружен подозрительный предмет.

Обновление: Проверка станции "Славутич" завершена. Метрополитен работает в обычном режиме.

В Киеве станция метро "Славутич" закрыта для пассажиров.

Как сообщили в метрополитене, обнаружен подозрительный предмет.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Правоохранители ищут взрывчатку и проводят проверку.

О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Напомним, в Киеве прокуратура требует взыскать 183 млн грн с подрядчика строительства двух станций метро и вилочного ответвления на участке Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.

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