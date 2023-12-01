В Киеве почти в полтора раза увеличилось количество вакансий: кого ищут больше всего и где самые высокие зарплаты

Средняя зарплата в вакансиях Киевского городского центра занятости – 14 тысяч гривен, но есть категории специалистов, которым работодатели готовы платить значительно больше.

В Киеве с начала 2023 года количество вакансий в базе данных городского центра занятости увеличилось в полтора раза. На сегодня общее количество вакансий, зарегистрированных в столичной службе занятости составляет 8 тысяч.

Об этом сообщает Киевский городской центр занятости.

Больше всего вакансий насчитывается:

в оптовой и розничной торговле (18%);

в сфере образования (15%);

в государственном управлении и обороне (13%);

на транспорте (10%);

в учреждениях здравоохранения и предприятиях перерабатывающей промышленности (по 9%).

Каких работников ищут больше всего

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Чаще всего у работодателей столицы возникает потребность в работниках сферы торговли и услуг: продавцах продовольственных товаров, продавцах-консультантах, поварах, охранниках, социальных рабочих, помощниках воспитателей, парикмахерах.

Стабильно высокий спрос на квалифицированных рабочих: водителей автотранспортных средств, электромонтеров, слесарей разных специальностей, швей, монтажников, электрогазосварщиков, маляров.

Как всегда, пользуются спросом профессионалы: сестры и братья медицинские, учителя, воспитатели, фармацевты, инженеры, врачи, психологи, музыкальные руководители, экономисты. Представителям этих профессий и специальностей сравнительно легче трудоустроиться в Киеве.

Какую зарплату предлагают

Средняя зарплата в вакансиях Киевского городского центра занятости составляет 14 тыс. грн. Однако есть категории специалистов, которым работодатели готовы платить гораздо больше. Прежде всего это специалисты сферы информационных технологий: инженер по программному обеспечению и специалист по разработке и тестированию программного обеспечения (110 тыс. грн), инженер-программист (73 тыс. грн), инженер информационно-коммуникационных систем (45 тыс. грн) и техник -программист (43 тыс. грн).

Высоко оплачиваются вакансии представителей сферы информации и телекоммуникации: журналиста (49 тыс. грн.) и менеджера по связям с общественностью (27 тыс. грн.).

Также хорошо оплачиваемые вакансии среди военнослужащих по контракту: командир отделения (49 тыс. грн.), боевой медик (45 тыс. грн.), стрелок (41 тыс. грн.).

Высоко ценится и труд связистов – инженерам и операторам электросвязи обещают платить не менее 43 тыс. грн.

В ТОП высокооплачиваемых вакансий работников сферы здравоохранения. Зарплата врача-ортопеда-травматолога составляет 32 тыс. грн, фельдшера – 26 тыс. грн, врача-сурдолога – 25 тыс. грн.

Высококвалифицированным рабочим работодатели предлагают достойное вознаграждение за труд. В частности, водителю автотранспортных средств (44 тыс. грн.), слесарю (40 тыс. грн), машинисту подъемника (39 тыс. грн), станочнику деревообрабатывающих станков (35 тыс. грн.), реставратору металлических конструкций, электрогазосварщику и маляру (по 30 тыс. грн), монтажнике (25 тыс. грн).

Высокая зарплата у технических служащих: организатора по сбыту (38 тыс. грн), техника-конструктора (35 тыс. грн), менеджера по торговле транспортными средствами (30 тыс. грн), инженера-конструктора электроники (27 тыс. грн).

Предложения с предоставлением жилья

Привлекательными для соискателей работы, прежде всего иногородних, есть предложения с предоставлением жилья. Среди тех, кому работодатели одновременно с принятием на работу предлагают решение этой проблемы (временное или постоянное жилье), больше всего представителей рабочих и простейших профессий: слесари-ремонтники, зуборезальщики, электромонтеры, шлифовщики, токари, водители автотранспортных средств, контроллеры пассажирского транспорта, транспортировщики, грузчики, дорожные рабочие, столяры, уборщики территорий.

Обеспечиваются жильем избравшие военную службу по контракту: командиры отделений, боевые медики, сестры медицинские, фельдшеры, стрелки, радиотелефонисты, водители автотранспортных средств. Предоставляется жилье также научным сотрудникам, мастерам производственного обучения и врачам-терапевтам санатория.

Напомним, в Украине на второй год войны у работодателей возникли большие проблемы с кадрами, потому что людей трудоспособного возраста в Украине стало меньше. Кроме того, война изменила рынок труда в Украине – теперь работодатели ищут военных специалистов и людей технических профессий.

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