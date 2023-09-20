В Киеве ссора между отцом и сыном закончилась поножовщиной

В Деснянском районе Киева семейная ссора чуть не закончилась убийством. Отец ударил сына ножом в грудь, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как рассказали правоохранители, им поступило сообщение о том, что в квартире на улице Червоной Калины 38-летний мужчина получил ножевое ранение в грудь. На место происшествия прибыли врачи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

"В ходе первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что в квартире потерпевший проживал вместе с отцом и между ними были ссоры. Во время очередного конфликта мужчина, 1954 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения взял нож и ударил сына в грудь. Врачи госпитализировали киевлянина с проникающим ранением в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали правонарушителя на месте происшествия. Судом решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет тюремного заключения.

Напомним, в центре Львова мужчина напал на двух женщин с кухонным ножом – фото.

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