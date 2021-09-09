В Киеве спилили деревья, чтобы было лучше видно рекламные билборды (фото)

В Киеве спилили деревья, чтобы было лучше видно рекламные билборды (фото)

На место инцидента вызвали правоохранителей.

В Киеве для лучшего обзора начали спиливать живые деревья. Однако убирают их не для того, чтобы жители наслаждались видами столицы, а чтобы те не закрывали билборды.

Фотографии обрезанных деревьев пользователи загружают в социальные сети.

Как выяснилось, инцидент произошел на бульваре Перова в Днепровском районе Киева. Там неизвестные спилили ветки на стволах деревьев, которые закрывают билборды. Таким образом пострадали три дерева. На место происшествия впоследствии вызвали патрульную полицию.

"На бульваре Перова неизвестные спилили три дерева. Утром 8 сентября сотрудники КП СЗН Днепровского района обнаружили голые стволы, вместо взрослых кленов. На место преступления была вызвана полиция", — отметили в пресс-службе "Киевзеленстроя".

Сейчас решается вопрос компенсации потерь и аннулирования разрешения на размещение рекламных бордов.

Напомним, что от сезонных аллергий страдает каждый третий украинец: как уберечься от болезни.

"На виріст"| правда ли деревья уменьшают преступность

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку