В Киеве специалисты советуют горожанам провести спуск воды

В то же время Госпродпотребслужба советует минимизировать употребление сырой воды.

В Киеве вода соответствует нормам, однако после длительного отсутствия специалисты советуют сначала провести спуск воды.

Об этом говорится на сайте КГГА.

В столице осуществляются все необходимые меры по очистке воды, подаваемой в водопровод. Однако, учитывая ее длительное отсутствие и состояние сетей, специалисты все же советуют обращать внимание на прозрачность и запах воды и сообщать диспетчерской "Киевводоканалу" о любых отклонениях.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве предоставило рекомендации по использованию питьевой воды централизованного водоснабжения после длительного отключения.

В частности, после длительного отсутствия водоснабжения желательно:

произвести спуск воды;

набрать порцию воды в прозрачную посуду и зрительно оценить ее окрашенность, наличие посторонних примесей и постороннего запаха;

при наличии выраженных признаков загрязнения питьевой воды – необычный цвет, наличие примесей, посторонний запах – пока не употреблять воду и сообщить о проблеме предоставления услуг по водоснабжению – "Киевводоканалу" или в Контактный центр города Киева 1551 года.

Специалисты также рекомендуют использовать средства для фильтрации воды в соответствии с инструкцией изготовителя и чаще проводить осмотр фильтровальных элементов в фильтрах питьевой воды, которые следует своевременно заменять при необходимости.

Госпродпотребслужба советует минимизировать употребление сырой воды, а также использовать кипячение как дополнительную меру обеззараживания питьевой воды.

Напомним, после российских ракетных обстрелов 23 ноября в столице исчезла вода. 24 ноября ближе к обеду в Киеве начали возобновлять водоснабжение. В КГГА предупредили, что нужно время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.

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