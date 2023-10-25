В Киеве спасли оленя, который бегал улицами столицы — видео

В Киеве на днях олень растерянно бегал по улицам. Сначала животное было замечено в Подольском районе 23 октября, а утром 24 октября оленя также было замечено на территории детского сада в Святошинском районе столицы. Животное было растеряно и пыталось убежать от людей. Сотрудники службы спасения диких животных безопасно усыпили животное и совместно с патрульными доставили оленя в ближайший лес.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева и показала видео.

Как рассказали полицейские, это произошло 24 октября на улице Чистяковской. Ночью на линию 112 поступило сообщение об олене, бегающем по улицам столицы. Патрульные не смогли остановить животное, ведь олень мог травмироваться.

"Уже к утру, когда лесной гость забежал на территорию детского сада и прилег отдохнуть между корпусами заведения, инспекторы приняли меры, чтобы вернуть животное в дикую природу. К счастью, лесной гость не нес никакой угрозы. Поэтому коллеги из Святошинского УП привлекли на помощь экипаж ветеринаров. Немалыми усилиями удалось найти организацию, которая согласилась транспортировать могущественного владельца леса в безопасное место. На помощь прибыли работники службы спасения, которые усыпили и безопасно, совместно с патрульными доставили путешественника в ближайший лес. Спасибо коллегам, что олень вернулся домой", — говорится в сообщении.

Напомним, полиция сделала важное объявление по поводу якобы волны самоубийств в Киеве.

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