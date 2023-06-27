В Киеве спасена собака, которую хозяева закрыли в жару в автомобиле: видео

Патрульные провели с владельцем овчарки профилактическую беседу, в дальнейшем событием будет заниматься участковый офицер полиции.

В Киеве патрульные спасли немецкую овчарку, которую владелец оставил в закрытом автомобиле во время жары.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Событие произошло на днях на улице Захаровской. К правоохранителям обратились граждане и заявили, что из припаркованного во дворе автомобиля Mercedes-Benz Vito слышен собачий лай.

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Блюстители порядка оперативно прибыли на место и увидели, что в закрытом автомобиле сидит пес. Инспекторы пытались установить владельца машины, но безрезультатно.

Тогда полицейские подъехали ближе к дому и начали звать водителя через громкоговоритель.

Через несколько минут владелец автомобиля вышел на улицу и выпустил собаку.

Патрульные спасли собачку, которую владелец оставил в закрытом автомобиле во время жары Событие случилось на днях на улице Захаровской. На линию 102 поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что из припаркованного во дворе автомобиля Mercedes-Benz Vito раздается собачий лай. Блюстители порядка быстро прибыли на место и обнаружили закрытого в машине пушистика. Инспекторы пытались установить владельца транспортного средства, однако попытки были напрасны. Полицейские подъехали поближе к дому и через громкоговоритель начали звать водителя. Через несколько минут последний вышел на улицу и выпустил четырехлапого. Патрульные провели с мужем профилактическую беседу для дальнейшего избегания таких ситуаций. В дальнейшем событием будет заниматься участковый офицер полиции. Спасибо коллегам и неравнодушным гражданам и напоминаем — заботьтесь о братьях наших меньших. #ПорядокЭтоты #патрульная полиция @Kyivpatrol #Kyivpatrol Опубликована Патрульная полиция Киева Понедельник, 26 июня 2023 г.

Патрульные провели с хозяином немецкой овчарки профилактическую беседу во избежание таких ситуаций в будущем. В дальнейшем этим событием будет заниматься участковый офицер полиции.

Напомним, правоохранители выяснили настоящую причину гибели трехмесячного щенка после груминга в ветклинике в Белой Церкви Киевской области. Смерть померанского шпица наступила в результате заболевания.

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