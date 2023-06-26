В Киеве спасатели завершили разбор завалов многоэтажки, куда попали обломки российской ракеты: обнародованы шокирующие фото

Работы спасатели КАРС проводили с 24 июня, для этого привлекли 21 человека и три единицы техники.
Спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения" завершили разбор завалов и аварийных конструкций многоэтажки в Соломенском районе Киева, в которую 24 июня попали обломки сбитой вражеской ракеты. Для закрепления поврежденных плит перекрытия строения установили опоры.
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.
Аварийные оконные и балконные блоки на поврежденных этажах были демонтированы для последующего ремонта.
Работы спасатели КАСС проводили с 24 июня. Для этого привлекли 21 человека и три единицы техники.
Напомним, в ночь на 24 июня страна-террористка Россия атаковала Киев ракетами. В Воздушных силах уточнили, что оккупанты пытались атаковать столицу Х-101/555, которые выпустили из района Каспия. В воздушном пространстве вокруг города были уничтожены более 20 ракет, по данным КМВА.
В результате попадания вражеских обломков в столичную многоэтажку погибли пять человек.
Читайте также: