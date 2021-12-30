В Киеве спасатели вытащили из огня женщину и ее собаку: фото

В Киеве спасатели вытащили из огня женщину и ее собаку: фото

Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже.

В Киеве спасатели вытащили из огня женщину и ее собаку.

Пожар произошел 30 декабря около десяти утра в столичной девятиэтажке на ул. Кондратюка, 4а в Оболонском районе Киева.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Эпицентр пожара – квартира на втором этаже.

Во время тушения пожара бойцы спасли женщину из дома, где произошел пожар. Пожарные вывели ее на свежий воздух по лестничной клетке и передали бригаде скорой помощи. Также в ходе ликвидации пожара из квартиры спасли собаку.

В 10:37 пожарные локализовали возгорание и в 10:41 — ликвидировали.

На месте были задействованы четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 членов личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Белой Церкви в результате пожара в жилом доме погибли два человека.

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