В Киеве спасатели вынесли из огня семь маленьких щенков

В Киеве чрезвычайники ликвидировали пожар в многоэтажке и спасли семерых щенков.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, инцидент произошел в Святошинском районе города – там горело бытовое двухэтажное здание. Впоследствии огонь перекинулся на рядом расположенные гаражи.
"Как раз неподалеку от гаража, на который перекинулось пламя, и находились семь маленьких, еще слепеньких щенков. Их пожарные сразу вынесли в безопасное место и ликвидировали пожар”, — рассказали в ГСЧС Украины.
Напомним, что ГСЧС показали, как разбирают разрушенные оккупантами в Харькове многоэтажки.
Читайте также:
- Российские оккупанты похитили работника "Общественного" в Херсоне
- В Минобороны Украины назвали основные цели российской армии
- Эрдоган заблокировал начало переговоров по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО