Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве спасатели вынесли из огня семь маленьких щенков

Дата публикации
Просмотры
233
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве спасатели вынесли из огня семь маленьких щенков

Фото: ГСЧС Украины

В Киеве чрезвычайники ликвидировали пожар в многоэтажке и спасли семерых щенков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, инцидент произошел в Святошинском районе города – там горело бытовое двухэтажное здание. Впоследствии огонь перекинулся на рядом расположенные гаражи.

"Как раз неподалеку от гаража, на который перекинулось пламя, и находились семь маленьких, еще слепеньких щенков. Их пожарные сразу вынесли в безопасное место и ликвидировали пожар”, — рассказали в ГСЧС Украины.

©

Напомним, что ГСЧС показали, как разбирают разрушенные оккупантами в Харькове многоэтажки.

Читайте также:

Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины

Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины
Следующая публикация