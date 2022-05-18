В Киеве спасатели вынесли из огня семь маленьких щенков

В Киеве спасатели вынесли из огня семь маленьких щенков

В Киеве чрезвычайники ликвидировали пожар в многоэтажке и спасли семерых щенков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, инцидент произошел в Святошинском районе города – там горело бытовое двухэтажное здание. Впоследствии огонь перекинулся на рядом расположенные гаражи.

"Как раз неподалеку от гаража, на который перекинулось пламя, и находились семь маленьких, еще слепеньких щенков. Их пожарные сразу вынесли в безопасное место и ликвидировали пожар”, — рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, что ГСЧС показали, как разбирают разрушенные оккупантами в Харькове многоэтажки.

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