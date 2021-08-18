15-летний парень не мог самостоятельно вынуть руки из капроновых стяжек.

В Киеве спасатели помогли подростку освободить руки из опасных "украшений". 15-летний парень не мог самостоятельно вынуть руки из капроновых стяжек, которые он надел на себя в ходе игры.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

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17 августа в 19:16 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что подростки во дворе жилого дома на проспекте Оболонском просят о помощи. К месту вызова были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. На месте они установили, что 15-летний парень, играя, надел себе на руки капроновые стяжки и не может их снять.

С помощью шансового инструмента спасатели освободили руки ребенка от опасных «украшений». К счастью, парень отделался только легкими царапинами.

Управление ГСЧС Киева

Спасатели провели беседу с пострадавшим и его друзьями, объяснили правила безопасного отдыха и предупредили о последствиях бессознательного поведения по отношению к себе и окружающим.

Напомним, в Винницкой области мальчик, играя во дворе дома, стал жертвой собственного любопытства. Он решил измерить глубину собачьей норы, а в результате застрял.

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