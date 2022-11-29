В Киеве спасатели освободили беременную женщину, у которой начались роды, из лифта

В понедельник вечером, 28 ноября, киевские спасатели получили сообщение о том, что в лифте многоквартирного дома в Святошинском районе застряла беременная женщина – у нее начались роды.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

"28 ноября, в 18:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев поступило сообщение о том, что в лифте 9-этажного жилого дома, по адресу ул. Симиренко, 13, что в Святошинском районе столицы, застряла беременная женщина, у которой начались роды", — говорится в сообщении.

Женщина 1992 года рождения находилась в заблокированном лифте между 5-м и 6-м этажами.

Специалисты применили шансовый инструмент и открыли дверь лифта. Потом они получили женщину и передали ее медикам. Роженицу транспортировали в роддом.

Аварийные отключения электроэнергии

В Украине применяют аварийные или внеплановые отключения электроэнергии из-за нагрузки сети вследствие ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры. Граждан призывают по возможности не пользоваться лифтами, ведь такие отключения длятся как минимум пару часов. Кроме того, часто при отключении электроэнергии наблюдается перегрузка сети мобильных операторов, что затрудняет совершение звонков.

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