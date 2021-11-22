В Киеве спасатели обнаружили тело женщины во время ликвидации пожара в вагончике

В Киеве спасатели обнаружили тело женщины во время ликвидации пожара в вагончике

В результате пожара вагончик сгорел полностью, личность женщины устанавливают правоохранители.

В Киеве спасатели обнаружили тело женщины при ликвидации пожара в вагончике.

21 ноября в 22:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Скифской,10 в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

На место происшествия были направлены пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части.

Было установлено, что возле проезжей части дороги в металлическом вагончике размером 2х4 м возник пожар. Спасатели сразу же приступили к тушению.

В 22:33 возгорание было локализовано и в 22:51 ликвидировано.

"В результате пожара вагончик сгорел полностью. Во время тушения пожара в вагончике было обнаружено тело женского пола без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Личность женщины устанавливают правоохранители.

На место происшествия работали две единицы техники и 10 членов личного состава.

Причину пожара и обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранительные органы.

Напомним, в Киеве в 16-этажном доме ЖК "Нивки Парк" произошло возгорание электрощитовых с 5 по 16 этаж. Во время ликвидации пожара в жилом доме в Святошинском районе столицы эвакуирован 31 человек, среди них - младенец.

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