В Киеве спасатель провалился под лед, вытаскивая раненого лебедя: появились фото и видео

Раненая птица сидела на льду посреди реки и не могла двигаться.

В Киеве зооспасатель спас раненого лебедя, но сам провалился под лед.

Об этом сообщили в Kyiv Animal Rescue Group.

Лебедь сидел на льду и не двигался. По словам зоозащитников — это типичное поведение при низкой температуре, но возможно птица больная или раненая. По приезду на место оказалось, что птица действительно травмирована и находится на очень тонком льду.

Спасатель начал ползти к лебедю на тонком льду и провалился под воду. Муж был в гидрокостюме, поэтому смог плыть в ледяной воде.

Спасатель Михаил в гидрокостюме и спасательном жилете попытался дойти до пострадавшей птицы пешком / Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

"Наш Михаил в гидрокостюме и спасательном жилете попытался дойти до пострадавшей птицы пешком, больше — почти смог это сделать, но лед не выдержал и нужно было плыть", — говорится в сообщении.

Самым сложным моментом для спасателя было возвращение обратно на берег

Самым сложным моментом для спасателя было возвращение обратно на берег. Он боролся с течением, ломал лед и держал раненую птицу. Когда они доплыли, лебедя посадили в клетку-переноску и направили на осмотр ветеринаров.

Спасенного лебедя посадили в клетку-переноску и направили на осмотр к ветеринарам

Киевлян и жителей области предостерегают — лед на водоемах тонкий, поэтому передвигаться на нем опасно.

В Киеве спасатель провалился под лед, вытягивая лебедя

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