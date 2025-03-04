В Киеве спасатель провалился под лед, вытаскивая раненого лебедя: появились фото и видео

Раненая птица сидела на льду посреди реки и не могла двигаться.
В Киеве зооспасатель спас раненого лебедя, но сам провалился под лед.
Об этом сообщили в Kyiv Animal Rescue Group.
Лебедь сидел на льду и не двигался. По словам зоозащитников — это типичное поведение при низкой температуре, но возможно птица больная или раненая. По приезду на место оказалось, что птица действительно травмирована и находится на очень тонком льду.
Спасатель начал ползти к лебедю на тонком льду и провалился под воду. Муж был в гидрокостюме, поэтому смог плыть в ледяной воде.
"Наш Михаил в гидрокостюме и спасательном жилете попытался дойти до пострадавшей птицы пешком, больше — почти смог это сделать, но лед не выдержал и нужно было плыть", — говорится в сообщении.
Самым сложным моментом для спасателя было возвращение обратно на берег. Он боролся с течением, ломал лед и держал раненую птицу. Когда они доплыли, лебедя посадили в клетку-переноску и направили на осмотр ветеринаров.
Киевлян и жителей области предостерегают — лед на водоемах тонкий, поэтому передвигаться на нем опасно.
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