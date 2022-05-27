В Киеве создали цветник, посвященный самолету "Мрія" (фото)

Для клумбы было использовано около двух тонн крошки и 10 тысяч цветов разных сортов.

В Киеве создали цветник, посвященный самолету "Мрія". Над композицией площадью 85 квадратных метров работали в течение недели, создав цветник.

Об этом 27 мая сообщили в КГГА.

Для создания необычной клумбы было использовано почти две тонны крошки и 10 тысяч цветов разных сортов: колеус, бархатцы, бегония, ценерария и агератум.

Всего в столице создадут более 30 патриотических цветников ко Дню Киева – 29 мая, посвященные борьбе Украины с российским оккупантом.

Напомним, теперь все желающие могут ознакомиться с тем, как Россия разрушила дома в столице Украины, через 3D-туры, не выходя даже из собственного дома.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

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