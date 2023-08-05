В Киеве создадут четыре заказника: что известно

Речь идет о зеленых зонах "Вековая дубрава", "Труханов остров-1", "Коручка" и "Лес орхидей".

В КГГА поддержали инициативу Минсреды Украины и Киевского эколого-культурного центра по созданию в Киеве четырех заказников.

Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр.

Как рассказали экологи, речь идет о зеленых зонах "Ввековая дубрава", "Труханов остров-1", "Коручка" и "Лес орхидей".

На таких природных участках еще сохранились краснокнижные растения

В своем ответе заместитель городского головы Виталия Кличко Петр Пантелеев поддержал создание этих заповедных объектов.

КГГА приняла создание четырех заказников в городе

"Все они являются уникальными природными участками Киева, где еще сохранились краснокнижные растения. Их нужно оградить от застройки. Мы благодарим Минсреды Украины за поддержку”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве тестируют новые светофоры, предназначенные для велосипедистов и пешеходов.

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