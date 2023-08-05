В Киеве создадут четыре заказника: что известно

Речь идет о зеленых зонах "Вековая дубрава", "Труханов остров-1", "Коручка" и "Лес орхидей".
В КГГА поддержали инициативу Минсреды Украины и Киевского эколого-культурного центра по созданию в Киеве четырех заказников.
Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр.
Как рассказали экологи, речь идет о зеленых зонах "Ввековая дубрава", "Труханов остров-1", "Коручка" и "Лес орхидей".
В своем ответе заместитель городского головы Виталия Кличко Петр Пантелеев поддержал создание этих заповедных объектов.
"Все они являются уникальными природными участками Киева, где еще сохранились краснокнижные растения. Их нужно оградить от застройки. Мы благодарим Минсреды Украины за поддержку”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве тестируют новые светофоры, предназначенные для велосипедистов и пешеходов.