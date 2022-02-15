В Киеве сотрудник Новой почты бросился к охваченной огнем квартире, чтобы спасти женщину: видео

Пожар произошел по адресу ул. Кирилловская, 126/2.
В Киеве сотрудник "Новой почты" бросился к охваченной огнем квартире, чтобы спасти женщину.
Пожар произошел по адресу: ул. Кирилловская, 126/2.
Об этом сообщил публик "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.
Пожар начался в квартире на втором этаже над помещением "Новой почты". Сотрудник почты заметил пожилую женщину, которая просила о помощи, стоя на балконе.
Парень, не мешкая, бросился на спасение и за считанные минуты помог женщине выбраться из охваченного огнем жилья.
Напомним, полиция задержала трех молодых людей, которые сожгли машину в Киеве и скрылись в Черкассах. Злоумышленникам 21, 17 и 16 лет.
Читайте также: