В Киеве сотрудник Новой почты бросился к охваченной огнем квартире, чтобы спасти женщину: видео

Пожар произошел по адресу ул. Кирилловская, 126/2.

В Киеве сотрудник "Новой почты" бросился к охваченной огнем квартире, чтобы спасти женщину.

Пожар произошел по адресу: ул. Кирилловская, 126/2.

Об этом сообщил публик "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.

Пожар начался в квартире на втором этаже над помещением "Новой почты". Сотрудник почты заметил пожилую женщину, которая просила о помощи, стоя на балконе.

Парень, не мешкая, бросился на спасение и за считанные минуты помог женщине выбраться из охваченного огнем жилья.

Напомним, полиция задержала трех молодых людей, которые сожгли машину в Киеве и скрылись в Черкассах. Злоумышленникам 21, 17 и 16 лет.

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