В Киеве состоятся военные учения: важное предупреждение от ГВА

Военная администрация подчеркнула запрет снимать и публиковать кадры передвижения военных и техники.
В Дарницком районе Киева состоятся военные учения с 11 по 14 декабря. Это будут тренировки по обороне столицы.
Об этом предупредили в Киевской ГВА.
По сообщению военной администрации, с 11 по 14 декабря в Дарницком районе Киеве будут проходить военные учения группировки сил и средств обороны города.
В ходе тренировок запланированы практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.
Целью учений является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.
"Снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещено!" – подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.
К слову, в ночь на 11 декабря россияне устроили ракетно-дроновую атаку по Украине. Досталось и Киеву: в столице работали силы ПВО, однако обломки ракет упали в двух районах и наделали беды.
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