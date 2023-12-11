В Киеве состоятся военные учения: важное предупреждение от ГВА

Военная администрация подчеркнула запрет снимать и публиковать кадры передвижения военных и техники.

В Дарницком районе Киева состоятся военные учения с 11 по 14 декабря. Это будут тренировки по обороне столицы.

Об этом предупредили в Киевской ГВА.

По сообщению военной администрации, с 11 по 14 декабря в Дарницком районе Киеве будут проходить военные учения группировки сил и средств обороны города.

Также читайте Вражеские обстрелы Киева: что известно о последствиях

В ходе тренировок запланированы практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Целью учений является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

"Снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещено!" – подчеркнул начальник КГВА Сергей Попко.

К слову, в ночь на 11 декабря россияне устроили ракетно-дроновую атаку по Украине. Досталось и Киеву: в столице работали силы ПВО, однако обломки ракет упали в двух районах и наделали беды.

Читайте главные новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.