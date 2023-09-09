В Киеве состоялось прощание с религиоведом Игорем Козловским – фото

Игорь Козловский, переживший 700 дней плена в ДНР, умер в возрасте 69 лет.

В Киеве 9 сентября простились с украинским ученым и религиоведом Игорем Козловским, умершим в ночь на 6 сентября. Игорь Козловский пережил 700 дней плена в ДНР. По словам коллеги, у мужчины произошел сердечный приступ.

Отпевание и панихида состоялись в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

Как пишет "УП. Жизнь", на прощание с ученым пришли общественные деятели, журналисты и политики.

Прощание с Игорем Козловским в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре

Прощание с Игорем Козловским в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре

Прощание с Игорем Козловским в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре

Что известно об Игоре Козловском

Игорь Козловский родом из Макеевки Донецкой области. Он возглавлял Центр религиоведческих исследований, работал на кафедре философии Донецкого национального технического университета.

Козловский – автор более 50 научных книг и более 200 статей в словарях, энциклопедиях, научных периодических изданиях, а также поэтических сборников и прозаических произведений.

27 января 2016 года был захвачен боевиками так называемой "Донецкой народной республики" за проукраинскую позицию. Он пережил пытку на протяжении почти 2 лет (700 дней). Был освобожден из российского плена 27 декабря 2017 года. По возвращении домой Козловский боролся за освобождение украинских военных.

Напомним, одесситы вышли на акцию протеста против тендеров на реконструкцию построек суда и театра.

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